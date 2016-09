Tag der offenen Tür im Gemeinschaftshospiz Christophorus

Berlin: Gemeinschaftshospiz Christophorus |

Wir laden Sie sehr herzlich zum diesjährigen Tag der offenen Tür am Mittwoch, den 28.9.2016, in das Gemeinschaftshospiz Christophorus ein. Zwischen 14.00 Uhr und 18:00 Uhr können Sie unsere Vorträge über die "Anthroposophische Musiktherapie", die "Anthroposophische Pflege" oder das "Ehrenamt im Hospiz" besuchen. Zudem werden wieder stündliche Führungen angeboten, die einen Einblick in die Hospizarbeit ermöglichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Hospiz befindet sich auf dem Campus des Krankenhauses Havelhöhe, 12099 Berlin, Kladower Damm 221, Haus 11 (Dachgeschoss).

Für weitere Informationen: a.dresske@christophorus-verbund.de.