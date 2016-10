Anmelden zum Crosslauf

Spandau.

Die Sportfreunde Kladow veranstalten am Sonntag, 6. November, den 11. Long Distance Crosslauf. Er findet ab 9.30 Uhr in unterschiedlichen Kategorien statt. Vom Kinder- und Schülercross über 1100, beziehungsweise 1500 Meter, dem Jedermannrennen (4,35 Kilometer) bis zum Hauptlauf über 8,6 Kilometer, der um 11.15 Uhr beginnt. Start und Ziel ist jeweils am Kladower Damm 148, Ecke Breitehornweg. Anmeldung über www.ziel-zeit.de . Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro für Kinder, Schüler und Jugendliche und zwölf Euro für die Langstrecken. Die Preise erhöhen sich nach dem 24. Oktober und noch mal nach dem 2. November. Jeder, der mitläuft erhält eine Medaille, außerdem gibt es besondere Auszeichnungen für die Sieger und alle Starter nehmen an einer Tombola teil. Beim Hauptlauf geht auch Verena Bentele ins Rennen. Die zwölffache Paralympics-Siegerin und vierfache Weltmeisterin im Skilanglauf und Biathlon ist sein 2014 Behindertenbeauftragte der Bundesregierung.