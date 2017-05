Aufstieg endgültig adé

Gatow. Der SCG muss nach dem Remis (0:0) in Stralau am vorigen Sonntag nun wohl auch die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg begraben. Das nächste Landesliga-Spiel steigt am Sonntag (14 Uhr, Sportplatz Gatow) gegen Hilalspor.

