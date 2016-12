Böse Schlappe in Gatow

Adlershof. Der ABC ist in der Landesliga böse unter die Räder geraten, verlor am vergangenen Sonntag beim Aufstiegsanwärter SC Gatow mit 0:6. Am Sonnabend wollen die Adlershofer Wiedergutmachung betreiben. Zu Gast am Lohnauer Steig ist Hilalspor. Anpfiff ist 14 Uhr.

Gefällt mir

0