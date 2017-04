Gatow siegt dank Dowall

Gatow. Der Landesligist fuhr in einem abwechslungsreichen Spiel ein verdientes 1:0 (1:0) gegen den TSV Mariendorf 97 ein. Dowall traf in der 34. Minute per Foulelfmeter. Am kommenden Wochenende ist Gatow spielfrei.

