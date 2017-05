In der Nachspielzeit verloren

Gatow. Gatow führte 2:0 und 3:1 gegen Hilalspor, verlor aber durch ein Gegentor in letzter Sekunde 3:4 (3:3). Das vermeintliche 4:1 von Dowall wurde wegen einer strittigen Abseitsentscheidung nicht gegeben.



Am Sonntag tritt man beim Landesliga-Spitzenreiter Spandauer Kickers an (12.30 Uhr, Brunsbütteler Damm).

