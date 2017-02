Kinder in Bewegung: Vierter Kids Sports Day

Kladow. Die Leichtathleten der Sportfreunde Kladow laden am Sonnabend, 4. März, zu ihrem diesjährigen Kids Sports Day ein.

Die Veranstaltung findet zum vierten Mal statt und soll zu Sport und Bewegung animieren. Mitmachen können Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2011.Beginn ist um 10 Uhr in der Sporthalle der Grundschule am Ritterfeld, Schallweg 31. Zunächst starten die Jüngsten, danach von 13 bis 15 Uhr die unter-Zehn- und ab 16 Uhr die unter-Zwölfjährigen.Sie treten bei Wettbewerben wie Hoch-Weitsprung, Medizinballstoßen, Hallencross oder Hindernissprint an. Und das immer in Teams, zusammengesetzt aus Mädchen und Jungen.Das Sportangebot ist kostenlos. Anmeldungen sind bis 27. Februar möglich unter ksd-kladow@gmx.de . Sie sind einzeln oder als Gruppe möglich.Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, eine Urkunde und ein T-Shirt.Der Kids Sports Day erhielt bereits Auszeichnungen als besonders innovatives Projekt eines Vereins. So zuletzt Ende vergangenen Jahres bei der Landesausscheidung des Wettbewerbs „Sterne des Sports“.