Berlin: Sportplatz Gatow |

Gatow.

Auf dem Sportplatz Gatow, Am Kinderdorf 23, ist am 14. September der sanierte Kunstrasenplatz eröffnet worden. Er hatte zuvor einen neuen Belag bekommen. Die Kosten betrugen rund 300.000 Euro. Zusätzlich gab es noch zwei neue Großfeldtore sowie zwei Trainerbänke. Die Kurzlaufbahn wurde zudem grundgereinigt. Die Anlage wird vor allem vom SC Gatow und der Grundschule am Windmühlenberg genutzt.