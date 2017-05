Autofahrer sind doppelt belastet: Fahrradweg an der B2 wird saniert

Gatow. Der Radweg an der Bundesstraße 2 wird saniert. Das teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner mit. Autofahrer sind wegen der Bauarbeiten belastet, und das doppelt.

An der Potsdamer Chaussee beginnen zwischen Maximilian-Kolbe-Straße und Karolinenhöhe die Bauarbeiten am Radweg. Er wird bis Anfang August runderneuert. Darüber informierte das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur jetzt den Spandauer CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner. Die Kosten liegen bei 500.000 Euro und werden aus Mitteln der Bundesregierung finanziert. Damit hätten seine langen Gespräche mit der Bundesregierung nun endlich zu einem Durchbruch geführt, so Wegner. "Es ist zu hoffen, dass schon sehr bald viele Radfahrerinnen und Radfahrer wieder bequem neben der Potsdamer Chaussee fahren können."Beauftragt mit den Bauarbeiten ist der Berliner Senat. Und hier hapert es laut dem Bundespolitiker gewaltig. Denn: "Leider haben der Senat und die Verkehrslenkung Berlin mal wieder am grünen Tisch über den Zeitpunkt der Bauarbeiten entschieden." Dabei sei aber übersehen worden, dass zeitgleich auch auf der Gatower Straße gebaut werde. "Das ist eine Zumutung für die Gatower und Kladower. Dabei hatte der Bezirk rechtzeitig vor der Doppelbelastung gewarnt", so Wegner.So dürfte die Freude über die beginnenden Baumaßnahmen im Spandauer Süden etwas getrübt sein. Kai Wegner: "Dieses Husarenstück zeigt einmal mehr, dass die Bezirke deutlich mehr Kompetenzen bei der Baustellenkoordination brauchen und die Verkehrslenkung Berlin abgeschafft werden müsste.“