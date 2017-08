Aussichtsturm wieder geöffnet

Gesundbrunnen.

Die Aussichtsplattform der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße 111 ist seit 1. August wieder geöffnet. Sie wurde am 8. Mai wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten für den Besucherverkehr gesperrt. Ursprünglich sollten die Renovierungs- und Reparaturarbeiten Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Wiedereröffnung des Aussichtsturms hatte sich etwas verzögert. Die Plattform ist bei den Gedenkstättenbesuchern beliebt, weil man von dort oben einen weiten Blick über die Open Air Ausstellung im ehemaligen Grenzstreifen entlang der Bernauer Straße hat. Jedes Jahr kommen rund eine Million Besucher in das Dokumentationszentrum und nutzen den Ausblick.