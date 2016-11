Bibliothek in der Gartenstadt

Gesundbrunnen.

In der Gartenstadt Atlantic wird am 9. November um 13 Uhr in der Heidebrinker Straße 19 die Kinder- und Jugendbibliothek der Literaturwerkstatt von Tuncay Gary und der Lichtburg Stiftung eröffnet. Die Bibliothek in der Wohnanlage wird von der Lichtburg Stiftung und vom Quartiersmanagement Badstraße gefördert. Die Bücherspenden kommen vom Berliner Büchertisch und drei Verlagen. In der denkmalgeschützten Gartenstadt Atlantic zwischen Heidebrinker Straße, Bellermann- und Behmstraße hat der Eigentümer ein Kultur-, Bildungs- und Integrationsprojekt geschaffen. Es gibt bereits Lernwerkstätten für Musik, Physik, Kunst, Neue Medien und Theater.