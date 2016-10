Bibliotheken geschlossen

Gesundbrunnen. Am 9. November bleiben alle Bibliotheken im Bezirk wegen einer Personalversammlung des Bezirksamtes geschlossen. Nur die Bibliothek am Luisenbad in der Travemünder Straße 2 hat an diesem Tag normal geöffnet, wie die zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) sagt. Für die Rückgabe von Büchern oder Datenträgern stehen in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek und Schiller-Bibliothek Außenrückgabeautomaten zur Verfügung. Verlängerungen und Recherchen sind jederzeit über www.voebb.de möglich. DJ