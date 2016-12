Comics in der Bibliothek

Gesundbrunnen.

Bis zum 24. Februar stellt der Egmont Verlag sein Imprint Graphic Novel in der Bibliothek am Luisenbad aus. Die Verlagsgruppe Egmont hat in Sachen Comic eine lange und traditionsreiche Geschichte und ist die verlegerische Heimat vieler populärer Comichelden und namhafter Autoren wie Asterix und Lucky Luke, Jean Giraud alias Moebius, Enki Bilal und Carl Barks. Um den Comic und ganz im Speziellen die Graphic Novel einer breiten Öffentlichkeit schmackhaft zu machen, wurde das Verlagslabel Egmont Graphic Novel ins Leben gerufen. Die Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2, hat montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.