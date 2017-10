Fünfzehn Comic-Porträts

Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. Am 11. Oktober um 19.30 Uhr liest die französische Zeichnerin Pénélope Bagieu in der Bibliothek am Luisenbad aus ihrem Buch „Unerschrocken“. Die Autorin portraitiert mit Humor und Finesse fünfzehn außergewöhnliche Persönlichkeiten, die den gesellschaftlichen Zwängen ihrer Zeit trotzten, um das Leben ihrer Wahl zu führen. Das Buch führte in Frankreich wochenlang die Comic-Bestsellerlisten an. Der Eintritt ist frei. DJ