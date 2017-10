Herbstferien im Labyrinth

Gesundbrunnen.

Das Labyrinth Kindermuseum, Osloer Straße 12, hat in den Herbstferien wieder jeden Tag geöffnet. Neben der Erlebnisausstellung „1, 2, 3, Kultummel" zum Thema Vielfalt gibt es Ferienspaß in der Kreativwerkstatt. Vom 20. Oktober bis 5. November hat das Kindermuseum wochentags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr auf (auch am Reformationstag am 31. Oktober). Täglich von 13.30 bis 17 Uhr gibt es eine zusätzliche Ferienwerkstatt, bei der die Kinder zum Beispiel Kultummel-Köpfe modellieren können. Die Teilnahmegebühr beträgt einen Euro. Eintritt ins Labyrinth kostet 6,50 Euro, Familien zahlen 19 Euro. Informationen unter www.labyrinth-kindermuseum.de