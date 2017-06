Historische Panke-Führung

Berlin: Panke-Haus |

Gesundbrunnen. Am 17. Juni startet um 13 Uhr vor dem Panke-Haus in der Soldiner Straße 76 ein Stadtrundgang in Gesundbrunnen. Diana Schaal erklärt die Geschichte entlang der Walter-Nicklitz-Promenade. Auf dem Weg entlang der Panke entdecken die Teilnehmer historische Gebäude wie eine Mühle, ein Heilbad, verschiedene Fabriken und eine geheimnisvolle Ruine. Es gibt viele Informationen über den Roten Wedding und den Blut-Mai 1929. Die zweieinhalb Stunden lange Führung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. DJ