Gesundbrunnen.

Künstler der Gerichtshöfe, eins von Deutschlands größten Atelierquartieren, bieten ab dem 5. September kostenlose Kunstkurse für im Wedding wohnende Flüchtlinge und Nachbarn an. Organisiert wird die Aktion vom Netzwerk „Misch mit!“ für Engagement und Nachbarschaft in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Pankstraße und der Wohnungsbaugesellschaft Gesobau als Vermieter der denkmalgeschützten Gerichtshöfe. Die Kunstkurse finden jeden Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr statt. Materialien müssen keine mitgebracht werden. Ort: Gerichtshöfe in der Gerichtsstraße 12-13 (Aufgang 3, 3. Etage). Anmeldung online unter https://misch-mit.net/kunst/ . Infos bei Andrea Wallgren, andrea@wallgren.org oder0170 817 70 77.