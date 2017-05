Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. „Mit Händen und Füßen unterhalten“ sagt man, wenn man die Sprache des anderen nicht versteht. Wie das am besten funktioniert, wollen Stefanie Tragl und Anette Nägele am 31. Mai beim 19. Soldiner Bildungssalon in der Bibliothek am Luisenbad ab 17 Uhr zeigen. Joao Albertini vom Labyrinth Kindermuseum führt vor, wie mit Mimik und Gestik kreativ kommuniziert werden kann und was es mit dem Betzavta-Training auf sich hat. Der Soldiner Bildungssalon wird vom Quartiersmanagement gefördert. DJ