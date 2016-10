Mitte bildet Garten- und Landschaftsbauer aus

Mitte.

Das Bezirksamt von Mitte bildet wieder Garten- und Landschaftsbauer aus. Dafür stehen ab August nächsten Jahres 13 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Junge kräftige Menschen mit einem Schulabschluss, die Interesse an der Arbeit in der Natur haben und handwerklich begabt sind, können sich schriftlich unter Angabe der Kennziffer L bis zum 31. Januar 2017 beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt, Bau ID 112 in der Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin, oder via E-Mail an BauID.Pers@ba-mitte.berlin.de bewerben. Kopien der letzten beiden Zeugnisse sind beizulegen. Nähere Auskünfte gibt es beim Straßen- und Grünflächenamt unter

901 82 28 19 oder 901 83 31 31.