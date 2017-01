Gesundbrunnen.

Das regionalgeschichtliche Museum für Mitte, Tiergarten und Wedding in der Pankstraße 47, das wegen Sanierung bis Anfang 2018 geschlossen ist, lädt in der Schließzeit unter dem Motto „Mitte Museum – unterwegs!“ zu vielen Stadtführungen und Workshops ein. In der neuen Veranstaltungsbroschüre stehen auf 40 Seiten alle Angebote des museumspädagogischen Teams bis Juli 2017. In der Broschüre gibt es auch Informationen über den Umzug der Museumsverwaltung, Leihgaben an andere Museen sowie über Veranstaltungen im Rahmen des diesjährigen internationalen Museumstags am 21. Mai. Alle Termine sind öffentlich und kostenfrei. Angebote, die speziell für Schulklassen konzipiert wurden, sind als solche im Heft gekennzeichnet. Das Programm im Postkartenformat liegt bei den Bürgerämtern, den Bibliotheken, in der Gedenkstätte Berliner Mauer, Bernauer Straße 111, und beim Verein Berliner Unterwelten in der Brunnenstraße 105 aus.