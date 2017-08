Reiseführer in der Bibliothek

Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. In der Bibliothek am Luisenbad stellen die Verlage Traveldiary und 360° Medien ihre Programm vor. Unter dem Motto „Entdecke Deine Abenteuerlust: Rund um die Welt“ werden vom 14. August bis 6. Oktober aktuelle Reiseführer der Verlage ausgestellt. Traveldiary veröffentlicht seit 15 Jahren Reisebücher aus aller Welt, Reiseberichte und besondere Stadtführer wie „ReiseGeister“. Der Verlag 360° Medien gibt Magazine über Neuseeland und Kanada heraus sowie aktuelle Newsletter und Fotokalender. Die Bibliothek am Luisenbad in der Travemünder Straße 2 Ecke Badstraße ist montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. DJ