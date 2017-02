Verlage stellen Kinderbücher vor

Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. Vom 27. Februar bis zum 21. April präsentiert der S. Fischer Verlag mit Fischer Sauerländer und KJB aktuelle Kinderbücher in der Bibliothek am Luisenbad. 1994, rund hundert Jahre nach der Gründung des S. Fischer Verlages, wurde die Taschenbuchreihe „Fischer Schatzinsel“ ins Leben gerufen. Außergewöhnliche Kinderbuchautorinnen wie Cornelia Funke, Sharon Creech, Sabine Ludwig und Marliese Arold fanden dort eine neue Heimat. 2012 startete die Reihe „Nur für Jungs“ mit Erstlesebüchern über Batman und Superman. Seit 2013 sind alle Titel des Programmsegments unter dem neuen Namen „Fischer Kinder- und Jugendbücher“ gebündelt. Die Bibliothek am Luisenbad in der Travemünder Straße 2 hat montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. DJ