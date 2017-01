Gesundbrunnen.

Auf der Grenzstraße sind am 25. Januar gegen Mitternacht zwei Autos komplett ausgebrannt. Ein Anwohner hatte ein brennendes Auto entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch das Feuer geriet auch ein dahinter stehender VW in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen an beiden Fahrzeugen löschen, die total zerstört wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt.