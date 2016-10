Betrunkener greift Sanitäter an

Gesundbrunnen

. Ein völlig Betrunkener hat am 30. Oktober einen Sanitäter angegriffen, der den Mann versorgen wollte. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, weil der 43-Jährige im Treppenhaus eines Wohnhauses an der Wiesenstraße lag. Als der Retter sich um ihn kümmern wollte, wurde er erst beleidigt und dann mit einem Rucksack, in dem sich unter anderem eine Bierflasche befand, geschlagen. Der 48-jährige Beamte wurde dabei am Kopf verletzt. Alarmierte Polizisten konnten den 43-jährigen Täter überwältigen und zur zur Ausnüchterung in eine Zelle bringen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille.