Hohe Dunkelziffer

Anlässlich des Internationalen Aktionstags gegen Homo-, Bi- und Transphobie, der seit 1990 jedes Jahr am 17. Mai stattfindet, hat Bürgermeister Stephan von Dassel (Bündnisgrüne) beklagt, dass Übergriffe auf Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuelle in Berlin nicht abnähmen. Fast täglich gebe es einen derartigen Vorfall, so von Dassel. Die Dunkelziffer ist hoch. Ganz vorne bei den Hassdelikten stehe Körperverletzung. Laut Berliner Polizei liegt die Aufklärungsquote bei 40 Prozent. Stephan von Dassel forderte Betroffene auf, Angriffe bei der Polizei anzuzeigen unter

466 49 74 44. Das Bezirksamt Mitte engagiert sich seit fünf Jahren im Berliner Bündnis gegen Homophobie.