Gesundbrunnen.

Ein Unbekannter hat am 4. Oktober gegen 19.30 Uhr an der Brunnenstraße ein Solarium überfallen. Der unmaskierte Räuber soll die 49-jährige Angestellte mit einer Hand in der Jackentasche, die eine Pistole andeuten sollte, bedroht haben. Die Frau übergab dem Täter die Tageseinnahmen. Der Mann konnte fliehen. Die Kripo ermittelt.