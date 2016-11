Amateurtheater sucht Mitstreiter

Gesundbrunnen.

Das Amateur-Theater Rampenfieber sucht noch Mitstreiter, die als Darsteller auf die Bühne wollen oder die Theatergruppe als Souffleur, Techniker oder Stückeschreiber unterstützen möchten. Mitmachen kann jeder, von jung bis alt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Gruppe Rampenfieber trifft sich immer montags ab 19 Uhr in der Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße in der Osloer Straße 12 zum Proben. Jedes Jahr soll ein Stück zur Aufführung kommen. Wer mitmachen will wendet sich an Ludmila Mischke,

0176 78 86 16 89.