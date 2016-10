Bibliotheken bleiben zu

Mitte.

Wegen einer Personalversammlung bleiben am Mittwoch, 9. November, alle Bibliotheken geschlossen. Nur die Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2, hat von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Zur Rückgabe stehen an den Standorten Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Brunnenstraße 181, und Schiller-Bibliothek, Müllerstraße 149, Außenrückgabeautomaten zur Verfügung. Verlängerungen und Recherchen sind jederzeit über www.voebb.de möglich. Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek-mitte.berlin.de