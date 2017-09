Chorsänger gesucht

Gesundbrunnen.

Für ein Weihnachtschorprojekt suchen die evangelischen Kirchengemeinden Versöhnung, Am Humboldthain und An der Panke Sänger und Sängerinnen. Einstudiert wird Antonio Vivaldis „Gloria“. Projektbeginn ist am 12. September, Proben finden dienstags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Panke, Badstraße 50, statt. Regelmäßige Teilnahme an den Proben und Chorerfahrung sind erwünscht. Das Adventskonzert findet am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der St. Pauls-Kirche statt. Wer mitsingen will, kann sich per E-Mail an a.diening@gesundbrunnen-evangelisch.de bei Annette Diening anmelden.