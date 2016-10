Familiennacht am 8. Oktober

Gesundbrunnen.

Zur Langen Nacht der Familie in ganz Berlin am 8. Oktober ab 17 Uhr ist auch im Brunnenviertel jede Menge los. Die Kita „Omas Garten“ zum Beispiel lädt Kinder, Geschwister und Eltern auf dem Vinetaplatz zu einer nostalgischen Reise in die Zeit der Karussellpferde ein. Von 17 bis 21 Uhr gibt es ein nostalgisches Kinderkarussell, „Hau den Lukas“, Dosenwerfen, Kinderschminken, Jongleure, einen Leierkastenmann und vieles mehr. Alle Angebote sind kostenfrei. Mit dabei sind auch das Familienzentrum und Begegnungscafé in der Wattstraße 16 oder das Märchenprojekt BilderKraft in der Lortzingstraße 17.