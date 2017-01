Kirchenchor sucht Sänger

Gesundbrunnen.

Nach einem ersten gemeinsamen Adventsprojekt wollen die evangelischen Kirchengemeinden Versöhnung, Am Humboldthain und An der Panke einen gemeinsamen Chor gründen. Geplant ist eine „Geistliche Abendmusik für Chor und Orgel“. Das genaue Repertoire richte sich nach der zustande kommenden Besetzung, sagt die neue Kirchenmusikerin der Versöhnungsgemeinde, Annette Diening. Wer mitmachen will, sollte regelmäßig zu den Proben kommen, die am 8. Februar starten. Chorerfahrung ist erwünscht. Die Proben finden immer mittwochs um 19 Uhr – vorerst bis 29. März – im Gemeindehaus an der Panke/St. Pauls-Kirche in der Badstraße 50 statt. Am 5. April um 18 Uhr ist ein erster Auftritt im Rahmen einer Passionsandacht in der St. Pauls-Kirche geplant. Informationen und Anmeldungen bei Annette Diening per E-Mail an a.diening@gesundbrunnen-evangelisch.de . Man kann auch einfach zur Probe kommen.