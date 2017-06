Lesemarathon am Luisenbad

Berlin: Bibliothek am Luisenbad |

Gesundbrunnen. Am 16. Juni 18 Uhr feiert der avant-verlag in der Bibliothek am Luisenbad, Travemünder Straße 2, die Finissage zur Ausstellung „Saved by Comics“. Der Abend soll eine Ode sein an Autoren, die den Verlag schon lange begleiten und an junge Autoren, die erst vor Kurzem mit ihren Debüts Teil des Verlagsprogramms wurden. So liest Birgit Weyhe aus „Ich weiß“, Nacha Vollenweider aus „Fußnoten“, Hamed Eshrat aus „Venustransit“ und Jan Soeken gewährt Einblick in einer paar Seiten seines geheimen neuen Projekts. Der Eintritt ist frei, 901 84 56 10. sim