Gesundbrunnen.

Kirchenmusikerin Annette Diening startet in den Gemeinden an der Panke, am Humboldthain und Versöhnung ein neues Chorprojekt mit Gospelchor und Band. Wer gerne singt, groovt und sich mal in einem Chor ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen. In wenigen Proben wird ein Programm erarbeitet, die Aufführung soll bereits am 10. Juni um 20 Uhr in der Himmelfahrtskirche in der Gustav-Meyer-Allee 2 sein. Proben finden in der Gemeinde an der Panke, Badstraße 50, noch am 31. Mai und am 7. Juni jeweils um 19.30 Uhr statt. Anmeldung und Infos per E-Mail an a.diening@gesundbrunnen-evangelisch.de