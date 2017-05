Berlin: Stephanus-Kirche |

Gesundbrunnen. Bis August findet jeden ersten Freitag im Monat um 19 Uhr in der Stephanus-Kirche in der Prinzenallee 39/40 ein 30-minütiges Orgelkonzert mit anschließendem gemeinsamen Essen statt. „Orgel mit Biss“ heißt die Reihe mit Kirchenmusikerin Annette Diening, die bei der Premiere am 5. Mai Musik von Josef Gabriel Rheinberger und Felix Mendelssohn-Bartholdy zum Besten gibt. Nach dem Konzert erwartet die Besucher Essen von der Bio-Landküche zu kleinen Preisen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. DJ