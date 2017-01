Gesundbrunnen.

„Eine Reise in die Ewigkeit“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie „Made in Wedding“ . Gezeigt werden Portraits und Stillleben der Malerin Natalia Fomicheva. Die Ausstellung in der Galerie „Made in Wedding“ in der Koloniestraße 120 ist vom 9. bis 27. Januar montag bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.