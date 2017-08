Skulpturen in den Uferhallen

Gesundbrunnen.

Vom 13. bis 17. September findet zum sechsten Mal die „Berlin Art Week“ statt. Bei diesem Event lädt die Berliner Kunstszene unter anderem zu Ausstellungen, Messen, Preisverleihungen und Künstlerfilmen ein. Ein besonderes Ausstellungsstück ist in den Uferhallen-Ateliers in der Uferstraße 8-11 zu sehen. Dort hat der Bildhauer Georg Korner eine aus 1200 Figuren bestehende Skulpturengruppe mit dem Namen „Transit“ erschaffen. In einer stufenartigen Anordnung im 45-Grad-Winkel finden sich Idole und Ikonen der Pop- und Rockkultur, Comic-Helden, Figuren aus der deutschen Geschichte und viele mehr wieder. Einen Eindruck von diesem Kunstwerk gib es unter www.georg-korner-transit.com/work