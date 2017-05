Tanzfestival in den Uferstudios

Gesundbrunnen.

Die Uferstudios für zeitgenössischen Tanz in den früheren BVG-Omnibuswerkstätten in der Uferstraße 8/23 laden vom 1. Juni bis 4. Oktober wieder zum Tanzfestival mit Studenten ein. Die Programmreihe „Ausufern“ findet immer an den ersten vier Tagen des Monats drinnen und draußen bei freiem Eintritt statt. Zahlreiche Tanzprojekte präsentieren ihre spannenden Shows. Insgesamt machen beim „Ausufern“-Festival 40 Berliner und internationale Künstler aus den Bereichen Tanz/Choreografie, Performance und Musik mit. Das Festival wird vom Senat gefördert. Alle Infos im Internet unter http://uferstudios.com/veranstaltungen/festivals/festival/82