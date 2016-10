Singstunde mit Kirchenmusikerin

Gesundbrunnen.

Die Evangelische Versöhnungsgemeinde hat jetzt eine Kirchenmusikerin. Die 34-jährige Kantorin Annette Diening lädt ab sofort immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr zur offenen Singstunde in den Gruppenraum der Evangelischen Versöhnungsgemeinde in der Bernauer Straße 111. Jeder, der gerne singen oder es probieren möchte, kann vorbeikommen. Wie Pfarrer Thomas Jeutner sagt, will Annette Diening auch gemeindeübergreifende kirchenmusikalische Projekte in der Region erarbeiten.