Einladung zur Kiezkonferenz

Gesundbrunnen.

Am 20. Januar organisiert das Quartiersmanagement Soldiner Straße/ Wollankstraße eine öffentliche Kiezkonferenz. Bei der Konferenz mit dem Titel „Ein Kiez für alle – Soldiner Kiez in wachsender Stadt“ geht es um den demografischen Wandel und die Folgen für den Soldiner Kiez. Zur Kiezkonferenz ist jeder eingeladen. Die Diskussionen mit anschließendem geselligen Beisammensein finden von 14 bis 18 Uhr in der Nachbarschaftsetage der Fabrik, Osloer Straße 12, statt.