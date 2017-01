Polittalk zur Sicherheit

Berlin: Begegnungsstätte „Jahresringe“ |

Gesundbrunnen. Die SPD Brunnenviertel lädt für 19. Januar um 19 Uhr zu einem Podiumsgespräch zum Thema „Wie sicher sind wir in Berlin?“ in die Begegnungsstätte „Jahresringe“ in der Stralsunder Straße 6 ein. Mittes SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl möchte über Terror, Wohnungseinbrüche, Autodiebstähle und Gewalt unter anderem mit Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, diskutieren und der Frage nachgehen, was echte Gefahren sind und was nur Panikmache. Ein Vertreter des Quartiersrates soll die „Kiezperspektive einbringen“. Der Abend wird moderiert von Maja Lasić, SPD-Abgeordnete für das Brunnenviertel im Abgeordnetenhaus. DJ