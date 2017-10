Bewegungsmesse : Sportprojekte für Ältere

Gesundbrunnen. Am 9. Oktober lädt das Netzwerk „Aktiv im Alter in Gesundbrunnen“ zum zweiten Mal ältere Menschen ein, die verschiedenen Angebote im Kiez kennenzulernen.

Von 14 bis 17 Uhr präsentieren Mitarbeiter von Vereinen und Projekten im Olof-Palme-Zentrum in der Demminer Straße 28 ihre Angebote. Besucher können die zahlreichen Begegnungs-, Beratungs- und Bewegungsangebote im Kiez kennenlernen und ausprobieren. Zu den „Angeboten für aktives Leben in der Nachbarschaft“ gehören auch Themen wie der Umgang mit Smartphone und Tablet oder gemeinsames Gärtnern. Viele Menschen kennen die vielfältigen Angebote nicht. Das soll die Messe ändern. Zudem fällt es vielen Menschen schwer, den ersten Schritt zum Beispiel in die Tai-Chi-Gruppe oder den Nachbarschaftschor zu machen. Beim „Bunten Herbst“ - so der Titel der Messe - können die Senioren vieles unverbindlich ausprobieren. Bei kostenfreien Kaffee und Kuchen können Kontakte zu Nachbarn geknüpft werden.Das Netzwerk „Aktiv im Alter in Gesundbrunnen“ hat einen Kalender entwickelt, in dem alle Angebote und Kontaktdaten der teilnehmenden Einrichtungen rund um den Gesundbrunnen aufgelistet sind. Den Kalender gibt es unter anderem in der Nachbarschaftsetage in der Osloer Straße 12.