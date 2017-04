Entdeckertag im Brunnenkiez

Gesundbrunnen.

Am 6. Mai können Teilnehmer beim Entdeckertag links und rechts der Bernauer Straße interessante Orte im Brunnenviertel kennenlernen. Organisiert wird die Kiez-Tour von der Stadtteilkoordination Brunnenstraße Nord. Ab 10 Uhr werden die Besucher zu sechs verschiedenen Stationen geführt. Los gehts mit einem Arbeitseinsatz um 10 Uhr vor dem ehemaligen Diesterweg-Gymnasium in der Swinemünder Straße 54 b. Dort soll ein Bouleplatz wieder aktiviert werden. Zwischen 11.30 und 13 Uhr gibt es einen Imbiss im Olof-Palme-Zentrum in der Demminer Straße 28. Bei der Kiezführung „Wir machen rüber“ um 13 Uhr gehts vom Vinetaplatz zum Arkonaplatz. Weitere Informationen im Internet, www.brunnenviertel-brunnenstraße.de , und unter221 90 45 83.