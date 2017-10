Familiennacht im Brunnenviertel

Berlin: Familienzentrum Wattstraße |

Gesundbrunnen. Am 7. Oktober findet in Berlin die 7. Familiennacht mit zahlreichen Veranstaltungen für Eltern und Kinder statt. Im Brunnenviertel veranstaltet die Kita „Omas Garten“ ein Fest auf dem Vinetaplatz. Von 17 bis 20.30 Uhr gibt es unter der Überschrift „Musik verbindet Kontinente - Zuhause in Berlin“ Musik, Tanz und Bewegung für Kinder ab vier Jahren. Im Familienzentrum Wattstraße in der Wattstraße 16 können die Besucher eine „Abendliche Märchenreise um die Welt“ unternehmen. Von 17 bis 19 Uhr sind Familien mit Kindern ab drei Jahre eingeladen. Der Eintritt ist frei. DJ