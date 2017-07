Ferienspaß im Soldiner Kiez

Gesundbrunnen.

„Lebendiger Sommerferienkalender“ hat die Regionale Arbeitsgemeinschaft Gesundbrunnen den Flyer mit den vielen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familie genannt. Im Juli und August bieten die Einrichtungen im Kiez ein buntes Programm. Immer am Wochenende, 14.30 bis 17.30 Uhr, lädt der Verein bwgt zu Spiel- und Sportaktionen auf den Spielplatz Panketal, Zugang Koloniestraße 23, ein. Gesund und lecker kochen können Kinder am 14. und 28. August (14 bis 16 Uhr) im Panke-Haus in der Soldiner Straße 76. Klettern, Bowling, Zirkus, Eltern-Kind-Frühstücke und viele mehr wird in den Ferien im Soldiner Kiez geboten. Spiel- und Sportgeräte können montags bis freitags kostenlos im Panke-Haus ausgeliehen werden. Den Flyer gibt es hier zum Download.