Berlin: Fabrik Osloer Straße |

Gesundbrunnen. Die Nachbarschaftsetage und das Familienzentrum laden für 19. Mai von 15 bis 18 Uhr zu einem „Fest der Nachbarn“ in die Fabrik Osloer Straße in der Osloer Straße 12 ein. An einer großen Kiez-Tafel im Hof wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Besucher werden gebeten, etwas zu essen mitzubringen und ihre Köstlichkeiten mit anderen zu teilen. Für Getränke sorgen die Veranstalter. Es gibt außerdem viele Mitmachangebote für Kinder sowie kleine kulturelle Beiträge aus der Nachbarschaft. DJ