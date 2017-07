Lazarus feiert 150. Geburtstag

Berlin: Lazarus-Haus |

Gesundbrunnen. Mit einem Open-Air-Fest feiert die Lazarus-Diakonie am 7. Juli vor dem Mauercafé im Lazarus-Haus in der Bernauer Straße 117 das 150-jährige Bestehen der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Lazarus gehört seit fünf Jahren zu ihnen. Ab 16.30 Uhr gibt es Livemusik unter anderem von der Band „Ulli und die grauen Zellen“ des bekannten Abendschau-Reporters Ulli Zelle. Wer sich für das kostenfreie Fest per E-Mail an a.biank@lobetal.de oder 46 70 52 72 anmeldet, bekommt einen Gutschein für Essen und Getränke sowie eine kleine Überraschung. Im Lazarus-Haus gibt es ein Hospiz und altenpflegerische Abteilungen. Im Mauercafé arbeiten mit Menschen mit Behinderung. DJ