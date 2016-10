Gesundbrunnen.

Das Quartiersmanagement Soldiner Straße sucht einen Träger, der ein zweijähriges Projekt mit musikalischen Angeboten entlang der Panke organisiert. Noch bis zum 2. November können sich Interessenten für „Musik an der Panke“ bewerben. Der Quartiersrat Soldiner Straße hatte sich für ein solches Projekt mit kulturellen Angeboten entlang der Panke ausgesprochen. Die Promenade soll auch zukünftig als Erholungs- und Begegnungsort für die Nachbarschaft genutzt werden. In den vergangenen Jahren gab es bereits verschiedene kulturelle Angebote wie das „Stelldichein an der Panke“ und den „musikalischen PankeParcours“. Für das Projekt stehen aus dem Programm Soziale Stadt 31 000 Euro für die Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung. Details und Ausschreibungsunterlagen beim QM-Team unter

49 91 25 41 oder unter der E-Mail-Adresse qm-soldiner@urbanplan.de