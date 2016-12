Paten für Flüchtlinge

Berlin: Freiwilligenagentur |

Gesundbrunnen.

Die FreiwilligenAgentur in der Fabrik Osloer Straße informiert über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. Dafür steht eine Datenbank mit mehr als 150 Einrichtungen zur Verfügung. Beratung ohne Anmeldung gibt es im Stadtschloss Moabit, Rostocker Straße 32b, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, in der Fabrik Osloer Straße e. V., NachbarschaftsEtage EG, Osloer Straße 12, donnerstags von 13 bis 15 Uhr, und im Nachbarschaftstreff der Stadtbibliothek Tiergarten-Süd, Lützowstraße 27, freitags von 16 bis 18 Uhr. Für Flüchtlingsfamilien werden derzeit Paten gesucht mit guten Sprachkenntnissen in Arabisch, Russisch, Türkisch, Albanisch oder Serbokroatisch.