Paten für Flüchtlinge gesucht

Gesundbrunnen.

Die ehrenamtliche Flüchtlingsinitiative Wedding.hilft sucht ständig engagierte Paten, die Flüchtlinge dabei unterstützen, in Berlin zurechtzukommen. Am 15. Februar informiert die Flüchtlingsinitiative über das Patenschaftsprogramm und das Netzwerk Wedding.hilft. Seit 2016 wurden bereits mehr als 30 Patenschaften vermittelt. Der Infotisch, an dem sich auch alle Arbeitsgemeinschaften vorstellen, findet von 19 bis 21 Uhr im Café der Nachbarschaftsetage in der Fabik Osloer Straße 12 statt. Wer Pate werden oder sich anderweitig bei Wedding.hilft engagieren möchte, kann sich per E-Mail an pate-werden@wedding-hilft.de wenden.