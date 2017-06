Senioren sind auf Achse

Gesundbrunnen.

Die Freizeitgruppe trägt in ihrem Namen noch immer den Zusatz Gartenplatz. Dabei sind die Senioren im Alter von 60 bis 75 plus bereits vor Monaten ins Familienzentrum Wattstraße umgezogen. Dort treffen sie sich regelmäßig zur chinesischen Gymnastik. Im Juni geht es allerdings hinaus an die frische Luft. Am 19. Juni wollen die Älteren bei einem Gartenfest in der Westendallee zusammenkommen. Am 26. Juni geht es per Pedes vom Gartenplatz bis nach Spandau. Die rund 15 Kilometer lange Strecke wird ab 10 Uhr angegangen. Treffpunkt ist die Ackerstraße 118. Eigenes Rad bitte mitbringen. Die Gruppe ist Teil des Projekts "Zufrieden alt werden im Brunnenviertel", das vom Quartiersmanagement aus dem Projektfonds mit Mitteln der Sozialen Stadt gefördert wird. Anmeldung bei Dorothea Reinhardt:

493 36 77.